«Никогда не предавал страну в сложнейшие времена»: в Госдуме высказались об Овечкине

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина человеком года. Его слова приводит «Советский спорт».

«Дело даже не в его рекорде, хотя и это тоже важно. Не каждому дано в 40 лет играть в сильнейшей лиге мира. Но дело и в его жизненной позиции, отношении к стране, его... планах. Мне импонирует, что он планирует связать жизнь с Россией. Человек никогда не предавал страну в сложнейшие времена», — заявил он.

В ночь на 28 декабря «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме, встреча завершилась со счетом 4:3. Овечкин в этом матче забросил шайбу, которая стала для него 912-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, и отдал результативную передачу. В текущем сезоне на счету Овечкина 15 голов.

24 декабря Овечкин обновил личный антирекорд сезона-2025/2026 по матчам без голов подряд в НХЛ. В ночь с 23 на 24 декабря «Вашингтон Кэпиталз» дома потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:7. Овечкин не совершил результативных действий. Таким образом, он не забил в девяти матчах подряд.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

