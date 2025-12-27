Легенда НХЛ пригласил Овечкина на церемонию выведения своего номера

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров пригласил хоккеиста «Вашингтона» АлександраОвечкина на церемонию выведения своего номера «Детройтом» в январе, передает RMNB.

«Конечно, это будет зависеть от расписания НХЛ и от того, сможет ли Ови приехать, но было бы здорово увидеть его здесь во время церемонии в честь Федорова», — сказала журналистка из Детройта Даниэлла Брюс.

Федоров и Овечкин выступали вместе за «Вашингтон» и сборную России.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин с семьей сфотографировался на фоне новогодней елки.