Легенда «Локомотива» оценил перспективы «Спартака» на попадание в медали РПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что столичному «Спартаку» будет сложно претендовать на медали Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«В одной игре команда может выглядеть как претендент на чемпионство, но уже в следующем туре она может показать игру уровня середняка. Сложно претендовать на попадание в медали и тем более на победу в чемпионате», — сказал Гуренко.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

