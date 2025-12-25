На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бублик объяснил, зачем теннисисты меняют спортивное гражданство

Бублик: теннисисты меняют гражданство ради денег
true
true
true
close
Stephanie Lecocq/Reuters

Казахстанский теннисист Александр Бублик заявил, что спортсмены меняют спортивное гражданство только из-за денег. Его слова приводит Sports.

«Это их выбор. Если им комфортно, пусть меняют. Ради денег… А ради чего ещё можно делать? Только ради денег. Я начал играть за Казахстан в 2016 году. Когда переходишь в Казахстан, никто не платит напрямую. Мне дали условия», — заявил Бублик.

Бублик до 2016 года выступал за Россию, а потом начал играть под флагом Казахстана. Он — финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победитель восьми турниров ATP в одиночном разряде; участник летних Олимпийских игр 2020 и 2024 годов, серебряный призер Азиатских игр 2018 года в парном разряде.

В декабре Федерация тенниса Узбекистана объявила о смене спортивного гражданства Полиной Кудерметовой. Перед ее переходом под флаг Узбекистана также перешли теннисистки Камилла Рахимова и Мария Тимофеева.

Ранее Кафельников объяснил решение россиянки Кудерметовой перейти под флаг Узбекистана.

