«Подходит для нас»: Коростелев о подготовке к «Тур де Ски»

Коростелев рассказал о подготовке к «Тур де Ски» в Италии
Sergey Elagin/Global Look Press

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о подготовке к соревнованиям «Тур де Ски» в Италии. Его слова передает «Матч ТВ».

«Недавно приехали в Тоблах, где будет проходить «Тур де Ски». Здесь порядка 20 км искусственного снега. Тоблах считается трассой для российских спортсменов, потому что здесь длинные подъемы, что больше подходит для нас. Чувствую, что все будет хорошо, но посмотрим, как пойдет», — сказал Коростелев.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Этап Кубка мира, на котором они смогли выступить, прошел в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Сорин рассказал о нехватке обслуживающего персонала для российских лыжников на этапе Кубка мира в Давосе.

