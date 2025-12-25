На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ситуацию нужно разрешить»: министр спорта Украины об игре Забарного с Сафоновым в «ПСЖ»

Министр спорта Украины Бедный о Сафонове и Забарном в «ПСЖ»: это некомфортно
Gonzalo Fuentes/Reuters

Министр молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный высказался о совместной игре украинского защитника Ильи Забарного и российского вратаря Матвея Сафонова во французском «ПСЖ», заявив, что эту ситуацию надо решить. Его слова приводит издание L'Equipe.

«Я не знаю, что происходит внутри клуба, но очевидно, что ситуацию нужно разрешить, так как это некомфортно для всех. Руководству «ПСЖ» необходимо понять позицию наших игроков. Однако это великий клуб с богатой историей, и я думаю, что его руководители знают, что делают», — заявил Бедный.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов сыграл четыре раза, один из которых — в Межконтинентальном кубке с «Фламенго», где вратарь отразил четыре пенальти и получил перелом руки.

Забарный пополнил состав «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В СМИ сообщалось, что приход украинского футболиста в команду может послужить одним из факторов того, что «ПСЖ» решит продать или отдать в аренду российского вратаря Сафонова.

Ранее стало известно, есть ли конфликт у Сафонова с украинцем Забарным в «ПСЖ».

