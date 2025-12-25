На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Шансы высокие»: знаменитый футболист высказался о вероятности Сафонова стать основным в «ПСЖ»

IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press

Знаменитый в прошлом полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Хомуха, ныне работающий тренером, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах российского голкипера Матвея Сафонова выиграть конкуренцию у Люки Шевалье и стать твердым основным голкипером французского «Пари Сен-Жермен».

«Психологически он в очень хорошем состоянии должен находиться. Как только травма позволит ему приступить к тренировкам, думаю, что у него шансы навязать борьбу Шевалье будут очень высокие», — уверен тренер.

Матвей Сафонов, проведя на скамейке запасных первые 20 матчей сезона, затем сыграл в четырех встречах подряд. Сначала из-за травмы Шевалье он вышел в старте в игре чемпионата с «Ренном» (5:0) и при нулевом счете совершил ключевой сейв, после которого «ПСЖ» открыл счет. Затем он был в воротах в игре Лиги чемпионов против испанского «Атлетика» (0:0), сыграл в Лиге 1 с «Метцем» (3:2). После этого Сафонов стал героем встречи за Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго» (1:1, по пенальти – 2-1). В послематчевой серии одиннадцатиметровых голкипер сборной России отразил четыре удара подряд, принеся победу своей команде, и при этом сломал руку.

Ранее во Франции заявили, что «ПСЖ» обязан шестым титулом Сафонову.

