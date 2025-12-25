Ветеран ЦСКА рассказал, кто выиграет от обмена игроками с «Зенитом»

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер Хомуха: ЦСКА будет сложно возместить потерю Дивеева
Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый в прошлом футболист, бывший полузащитник московского ЦСКА, а ныне тренер Дмитрий Хомуха в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о возможном обмене защитника армейцев и сборной России Игоря Дивеева на нападающего санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду.

«Дивеев – системообразующий игрок в ЦСКА, и потерю такого игрока будет сложно возместить именно сейчас в зимнем межсезонье. Что касается Гонду, он в этой части чемпионата очень мало играл, и, скажем так, результативность его тоже невысокая. Мне кажется, что ЦСКА больше потеряет, чем приобретет. Для «Зенита» приобретение игрока с российским паспортом будет однозначным плюсом», — считает специалист.

26-летний Дивеев в текущем сезоне провел 16 матчей в Российской премьер-лиге, отметившись в них двумя забитыми мячами. 24-летний аргентинский нападающий Лусиано Гонду выходил за «Зенит» в РПЛ в 14 встречах, не набрав результативных действий. В среднем футболист проводит за матч на поле всего 21 минуту.

