«Сидят у него на коленях с раздвинутыми ногами»: экс-жена чемпиона КХЛ про его измены

Экс-жена хоккеиста «Металлурга» Вовченко Яна рассказала про его измены
Фото ХК «Металлург»

Яна Вовченко-Александрова, бывшая жена игрока магнитогорского «Металлурга» Даниила Вовченко, рассказала, как узнавала про измены бывшего супруга. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Я начала находить чеки на трусы у себя дома, права чужих женщин в машине. Понимаешь в такие моменты, что слухи идут не с пустого места. Я ездила в гараж, где он любит время проводить, и видела женщин, которые сидят у него на коленях с раздвинутыми ногами. Он потом говорит: «И что? Да ничего не было!» — поделилась она.

В сентябре 2024 года Вовченко-Александрова сообщила о разводе с супругом и опубликовала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), публично обратившись к спортсмену и обвинив его в многочисленных изменах. Судебные заседания продолжаются, бывшие возлюбленные в настоящее время проходят через процедуру раздела имущества. 23 декабря женщина обвинила хоккеиста в том, что он употреблял наркотики.

Вовченко выступает за «Металлург» с 2024 года, в прошлом году вместе с командой хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее у Александра Кержакова родился четвертый ребенок.

