«Хочется сразиться с Ковальчуком»: именитые хоккеисты сойдутся на экстремальном шоу

Известные хоккеисты Илья Ковальчук, Егор Погодин, Никита Ушнев, Петр Карпов и Георгий Славороссов примут участие в четвертом сезоне экстремального спортивного шоу «Титаны» — «Битве сезонов», где встретятся самые яркие участники предыдущих сезонов проекта. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

Погодин принимал участие во втором сезоне шоу, но подвернул ногу во время одного из испытаний. Карпов, Славороссов, Ушнев и Ковальчук проявили себя в третьем сезоне «Титанов», причем Ушнев и Ковальчук дошли до финала, но остановились в шаге от победы.

Славороссов заявил, что особенно ждет противостояния с Ковальчуком, поскольку тот является его кумиром. Илья Ковальчук — олимпийский чемпион Пхенчхана-2018, бывший игрок «Атланты Трэшерс», «Нью-Джерси Дэвилз» и петербургского СКА.

«Очень хочется сразиться с Ильей Ковальчуком — моим кумиром, живой легендой, человеком с большой буквы. Жду Никиту Крюкова, Романа Власова, Алексея Негодайло и, конечно же, звездного физрука Николая Бобылева. «Битва сезонов» обещает быть грандиозным событием в мире спорта и праздником для людей», — заявил Славороссов.

Суперфиналист третьего сезона «Титанов» Никита Ушнев подчеркнул, что своим участием в «Битве сезонов» желает доказать, что хоккеисты — всесторонне развитые спортсмены, способные навязать конкуренцию любому.

«Я очень хотел вернуться на этот проект, почувствовать весь этот же кайф и доказать, что я все-таки неслучайно дошел до суперфинала! Моя главная задача — не вылететь в первой серии и глобально — доказать, что хоккеисты реально крутые чуваки! Из других сезонов хотел бы увидеть Конора, потому что Конор — легенда, и он за меня болел в финале третьего сезона. Хочу увидеть Никиту Крюкова, Илюху Ковальчука, теннисиста Даниэля Хазиме и Кирилла Бельского обязательно. Я считаю, что «Битва сезонов» не может быть без него».

Ранее фитнес-тренер заявил, что закроет ипотеку благодаря победе в шоу «Титаны».