Стало известно, когда Кокорин вернется к матчам

Генеральный директор кипрского «Ариса» Павел Гогнидзе рассказал, что российский нападающий Александр Кокорин полностью здоров и готов вернуться на общие тренировки. Его слова передает «РБ Спорт».

«Александр вернулся в строй и с нового года будет, скажем так, набирать форму через матчи. Сейчас рождественская пауза, команда не тренируется. А когда занятия возобновятся, Кокорин начнет в общей группе наравне со всеми и будет набирать уже игровые кондиции. С физической точки зрения он уже полностью здоров», — рассказал Гогнидзе.

Кокорин получил травму в августе 2025 года в матче чемпионата Кипра против «Омонии». Кокорин, вышедший в стартовом составе с капитанской повязкой, был заменен на 33-й минуте встречи. Произошло мышечное повреждение, из-за которого Кокорин пропустил большую часть сезона.

В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». В сентябре 2023 года он вновь вернулся в «Арис», и в мае 2025 года он подписал новый контракт.

Большую часть карьеры футболист провел в России, он защищал цвета «Динамо», «Анжи», «Зенита», «Сочи» и «Спартака». В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.

