«Повлияло на ребенка»: Алана Мамаева обвинила Кержакова в наркомании его дочери

Бывший нападающий сборной России и тренер Александр Кержаков сам виноват в наркотической зависимости своей дочери Дарьи. Об этом в своем Telegram-канале «Не нам судить, но мы обсудим!» заявила бывшая супруга Павла Мамаева Алана Мамаева.

«У него какое-то маниакальное состояние постоянно сделать всех своих жен наркоманками. Не знаю, в чем прикол. <…> Касательно Кержакова и его дочки: я думаю то, что он создал после развода, повлияло на ребенка, и именно поэтому она сейчас находится вот в таком состоянии», — заявила Мамаева.

Дарья — дочь Кержакова от первого брака с Марией Головой. Она родилась в 2005 году. Сама дочь футболиста рассказывала, что впервые попробовала наркотики, еще когда была несовершеннолетней.

29 мая 2024 года он возглавил казахстанский «Кайрат». Во главе клуба он провел 12 матчей, одержав шесть побед, три раза сыграв вничью и потерпев три поражения. 3 сентября 2024 года Кержаков покинул команду. С тех пор он находится без работы.

Также в своей карьере Кержаков тренировал сербский «Спартак», который возглавил в июне 2023 года. Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. 13 ноября 2023 года был уволен из «Спартака» — на тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победами, четыре — поражениями и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Ранее Мамаева предрекла развод футболисту Федору Смолову.