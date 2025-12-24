Сафонова признали лучшим игроком «ПСЖ»

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов признан лучшим игроком команды в декабре по версии Le Parisien, сообщает CulturePSG со ссылкой на издание.

В декабре за спортивные достижения журналисты удостоили Сафонова средней оценки 7,25 балла. На втором месте оказался Уоррен Заир-Эмери (7 баллов), третьем — Вильян Пачо (6,31).

Финальный матч Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что перелом произошел во время третьего пенальти в ворота «ПСЖ».

Ранее Сафонов показал сломанную после матча руку.