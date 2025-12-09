Российскому пловцу предрекли завершение карьеры из-за «Олимпиады на стероидах»

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио, чемпион мира Иван Гирев выразил мнение, что выступление российского пловца Евгения Сомова на «Играх на стероидах» (Enhanced Games) станет завершением его профессиональной карьеры. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, это решение означает новый этап в его спортивном движении, считаю эту новость сообщением о завершении им профессиональной карьеры. Буду следить за его выступлением на этом турнире. Это будет уникальное событие», — сказал Гирев.

Сомов был единственным российским пловцом на Олимпийских играх — 2024. Он занял 13-е место на дистанции 100 м брассом, на дистанции 50 м вольным стилем он не смог выйти в полуфинал.

Enhanced Games («Игры на стероидах») — это планируемые соревнования, в которых атлетам будет разрешено использовать стероиды, а допинг-контроль проводиться не будет. Мероприятие запланировано на 21–24 мая 2026 года в Лас-Вегасе и будет включать соревнования по легкой атлетике, плаванию и тяжелой атлетике.

Организаторы обещают, что вручат тем, кто сумеет установить новый мировой рекорд, денежный бонус в размере $250 тыс. В беге на 100 метров и плавании на 50 метрах вольным стилем победители получат дополнительный бонус в размере $1 млн. Минувшим летом в Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) заявили, что дисквалифицируют спортсменов и официальных лиц, которые примут участие в Enhanced Games.

