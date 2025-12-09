На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российскому пловцу предрекли завершение карьеры из-за «Олимпиады на стероидах»

Пловец Гирев считает участие Сомова в «Играх на стероидах» завершением карьеры
true
true
true
close
somatinka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио, чемпион мира Иван Гирев выразил мнение, что выступление российского пловца Евгения Сомова на «Играх на стероидах» (Enhanced Games) станет завершением его профессиональной карьеры. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, это решение означает новый этап в его спортивном движении, считаю эту новость сообщением о завершении им профессиональной карьеры. Буду следить за его выступлением на этом турнире. Это будет уникальное событие», — сказал Гирев.

Сомов был единственным российским пловцом на Олимпийских играх — 2024. Он занял 13-е место на дистанции 100 м брассом, на дистанции 50 м вольным стилем он не смог выйти в полуфинал.

Enhanced Games («Игры на стероидах») — это планируемые соревнования, в которых атлетам будет разрешено использовать стероиды, а допинг-контроль проводиться не будет. Мероприятие запланировано на 21–24 мая 2026 года в Лас-Вегасе и будет включать соревнования по легкой атлетике, плаванию и тяжелой атлетике.

Организаторы обещают, что вручат тем, кто сумеет установить новый мировой рекорд, денежный бонус в размере $250 тыс. В беге на 100 метров и плавании на 50 метрах вольным стилем победители получат дополнительный бонус в размере $1 млн. Минувшим летом в Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) заявили, что дисквалифицируют спортсменов и официальных лиц, которые примут участие в Enhanced Games.

Ранее Украина потребовала отстранить российских фигуристов от Олимпиады.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами