Боксер Бивол выиграл суд у бывшей жены

Боксер Бивол выиграл суд у бывшей жены по делу о клевете
Hamad I Mohammed/Reuters

Российский боксер Дмитрий Бивол выиграл суд у бывшей жены Екатерины по делу о клевете, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В период с сентября 2024 года по август 2025 года в соцсетях Екатерина Бивол распространяла порочащие репутацию спортсмена сообщения, в том числе обвиняла его в домашнем насилии.

«Суд признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, распространенные ответчиком, и обязал Екатерину Бивол разместить опровержение указанных сведений», — говорится в тексте заявления.

14 января 2025 года женщину также привлекли к ответственности из-за оскорбления своего бывшего мужа Дмитрия Бивола, его матери и болельщиков. Прокуратура возбудила административное дело, после чего суд назначил женщине наказание в виде предупреждения по административной статье за оскорбления.

В ночь на 23 февраля 2025 года Дмитрий Бивол одержал победу над Артутом Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Этот бой стал вторым между спортсменами, в первом сильнейшим оказался Бетербиев.

Ранее сообщалось, что бывшую жену боксера Бивола будут судить за возбуждение ненависти по национальности.

