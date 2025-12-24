На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-игрок «Спартака» намерен возглавить клуб

Экс-игрок «Спартака» о возможном тренерстве команды: я там когда‑то окажусь
Официальный сайт «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что планирует возглавить московский клуб в будущем. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я спартаковец, с шести лет в клубе, знаю, что это такое. В большом «Спартаке» отыграл 9 лет, 274 игры. На сегодняшний день я уже четвертый год тренирую и вижу хорошие перспективы. Поэтому не исключаю, что я там когда‑то окажусь», — сказал Комбаров.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее претендента на пост тренера «Спартака» назвали не уровнем команды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
