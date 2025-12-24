Третьяк назвал рекорд Овечкина величайшим достижением

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в интервью «Чемпионату» заявил, что считает рекорд нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) главным событием уходящего года.

По его словам, через сто лет начало XXI века историки будут связывать с именем легендарного форварда.

«Овечкин уже давно – легенда с большой буквы. Но то, что он сделал в 2025 году, будут вспоминать и через 100 лет. Это величайшее достижение величайшего хоккеиста. В будущем историки будут называть первые десятилетия XXI века его эпохой», — заявил Третьяк.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее сообщалось, что у Александра Овечкина третья по продолжительности безголевая серия в карьере.