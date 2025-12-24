Легенда биатлона попросил россиян скинуться на фильм про себя

Четырехкратный чемпион ОИ Тихонов попросил россиян скинуться на фильм про себя

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил Sport24, что на данный момент приостановлена работа по съемкам фильма о нем.

По его словам, для ее начала гражданам России необходимо выделить денежные средства.

«Сценарий четырех серий художественного фильма уже готов, но в России нет денег. Я буду обращаться к населению России, чтобы помогли и скинулись. Сейчас до запуска фильма про меня не хватает только денег», — сказал Тихонов.

5 декабря президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что Спортивный арбитражный суд в декабре 2025 года может рассмотреть вопрос о допуске российских биатлонистов к международным стартам.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

