Легенда биатлона попросил россиян скинуться на фильм про себя

Четырехкратный чемпион ОИ Тихонов попросил россиян скинуться на фильм про себя
Антон Сакерин/СБР/РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил Sport24, что на данный момент приостановлена работа по съемкам фильма о нем.

По его словам, для ее начала гражданам России необходимо выделить денежные средства.

«Сценарий четырех серий художественного фильма уже готов, но в России нет денег. Я буду обращаться к населению России, чтобы помогли и скинулись. Сейчас до запуска фильма про меня не хватает только денег», — сказал Тихонов.

5 декабря президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что Спортивный арбитражный суд в декабре 2025 года может рассмотреть вопрос о допуске российских биатлонистов к международным стартам.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Александр Тихонов рассказал, ждет ли он успехов от биатлонистов в случае допуска.

