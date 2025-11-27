На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Личка заявил о готовности вернуться в РПЛ

Агент Лички: Марцел рассматривает работу в РПЛ, но предложений пока нет
Александр Вильф/РИА Новости

Футбольный агент Анатолий Николаев заявил, что чешский тренер Марцел Личка готов рассмотреть предложения от клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), однако на данный момент конкретных переговоров не ведется. Его слова приводит Sport24.

«Марцел рассматривает работу в РПЛ, но в контексте клубов предложений пока нет. Что касается планов на будущее, пока Марцел отдыхает, но готов рассмотреть любое предложение», — сообщил Николаев.

Агент опроверг слухи о возможном возвращении Лички в московское «Динамо» или переходе в «Спартак», отметив, что представители этих клубов не выходили на контакт.

48-летний Марцел Личка уже работал в России, возглавляя «Оренбург» и московское «Динамо». В конце октября 2025 года Личка был уволен из турецкого «Фатих Карагюмрюка».

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера станет Ролан Гусев. Он уже занимал этот пост после ухода Марцела Лички.

Ранее сборная России проиграла КНДР в товарищеском матче.

Футбол. Чемпионат России
