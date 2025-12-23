Радимов потроллил Дзюбу

Радимов заявил, что рад за догнавшего Дзюбу по голам в сборной Кержакова

Бывший капитан петербургского «Зенита» Владислав Радимов в интервью «РБ Спорт» заявил, что доволен достижением нападающего Александра Кержакова, догнавшего Артема Дзюбу в списке лучших бомбардиров в истории сборной России.

В 2005 году во время матча сборных России и Германии судьи ошибочно записали гол Александра Кержакова на Андрея Аршавина. В Международную федерацию футбола (ФИФА) поступило официальное обращение, по итогам которого гол в организации переписали на Кержакова.

«Справедливость восторжествовала. Надо еще его мячи пересмотреть — может, и еще один найдут. И если Дзюбу опять позовут в национальную команду — это будет уже просто полная порнография», — заявил Радимов.

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов. Если РФС признает гол в матче России и Германии, то форварды сравняются по этому показателю.

