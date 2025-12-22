Бывший депутат Госдумы может возглавить «Динамо»

В московском «Динамо» рассматривают возможность возвращения 71-летнего бывшего депутата Госдумы и игрока команды Валерия Газзаева. Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Газзаев может занять пост генерального директора или председателя совета директоров клуба. Инициатива исходит от консультативного совета «Динамо». Однако в совете директоров клуба информацию не подтвердили, сославшись на то, что эти позиции сейчас занимают Павел Пивоваров и Александр Ивлев.

71-летний Валерий Газзаев за время в «Динамо» выиграл Кубок СССР, дважды возглавлял команду в качестве главного тренера, приведя ее к бронзе чемпионата России в 1992 году. Позже он добился наибольших успехов с ЦСКА, трижды выиграв чемпионат страны и завоевав Кубок УЕФА в 2005 году. С 2013 года Газзаев не работал тренером, а с 2016 по 2021 год был депутатом Госдумы.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1.

Ранее экс-футболист сборной России заявил, что РПЛ отстает от Европы на полвека.