На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший депутат Госдумы может возглавить «Динамо»

71-летний бывший депутат Госдумы Газзаев может возглавить «Динамо»
true
true
true
close
Антон Денисов/РИА Новости

В московском «Динамо» рассматривают возможность возвращения 71-летнего бывшего депутата Госдумы и игрока команды Валерия Газзаева. Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Газзаев может занять пост генерального директора или председателя совета директоров клуба. Инициатива исходит от консультативного совета «Динамо». Однако в совете директоров клуба информацию не подтвердили, сославшись на то, что эти позиции сейчас занимают Павел Пивоваров и Александр Ивлев.

71-летний Валерий Газзаев за время в «Динамо» выиграл Кубок СССР, дважды возглавлял команду в качестве главного тренера, приведя ее к бронзе чемпионата России в 1992 году. Позже он добился наибольших успехов с ЦСКА, трижды выиграв чемпионат страны и завоевав Кубок УЕФА в 2005 году. С 2013 года Газзаев не работал тренером, а с 2016 по 2021 год был депутатом Госдумы.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1.

Ранее экс-футболист сборной России заявил, что РПЛ отстает от Европы на полвека.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами