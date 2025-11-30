Российского бойца UFC Царукяна назвали петухом

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия в своем аккаунте оскорбил первого номера дивизиона Армана Царукяна.

«Пэдди, выиграй свой следующий бой. Руки выше, подбородок ниже. Арман Петух, этот танец для тебя», — написал Топурия.

Царукян возмутился решением UFC назначить бой за временный титул между Гэтжи и Пимблеттом на турнире UFC 324, так как именно Царукян считается основным претендентом после досрочной победы над Дэном Хукером. Решение UFC связано с выходом действующего чемпиона Илии Топурия на перерыв до марта 2026 года.

Российский боец Арман Царукян победил новозеландца Дэна Хукера в главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 265, который прошел в Катаре.

Царукян в январе 2025 года должен был стать соперником другого россиянина — Ислама Махачева — на турнире UFC 311. Однако за два дня до боя Царукян принял решение сняться из-за травмы спины. В итоге Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе.

