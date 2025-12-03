Чемпионка мира Туктамышева отдаст свою медаль для помощи тяжелобольному ребенку

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева запустила розыгрыш своей медали за победу в этапе серии Гран-при. Об этом рассказал в Telegram-канале блогер Витя Кравченко.

«Мы с Лизой решили, что медаль должна принести еще немножко положительных эмоций и получить вторую жизнь. Каждый, кто переведет от 100 рублей, получает билет на розыгрыш», — написал Кравченко.

Благотворительная акция запускается для помощи трехлетнему мальчику по имени Давид, который борется со спинальной мышечной атрофией.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года.

Ранее в Германии Туктамышеву назвали уникальной фигуристкой.