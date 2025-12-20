На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кто помешает чемпионам: Степанова и Букин защищают титул на ЧР. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат России, танцы на льду. Произвольный танец. ОНЛАЙН
Владимир Астапкович/РИА Новости
Четырехкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин лидируют в танцах на льду после короткой программы. Они борются за защиту титула, «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:30

Ольга Федорова и Павел Драко выходят на лед.

13:30

Их оценка — 95,03, а сумма — 154,65. Пока — второе место.

13:28

Допустили ошибку Таисия и Дмитрий при переходе между элементами, упала партнерша. Кроме того, были расхождения в твиззлах.

13:23

На льду Таисия Линчевская и Дмитрий Щербаков.

13:23

99,48 за произвольный танец они получают и выходят на промежуточное первое место с суммой 157,13.

13:20

Красивый и невероятно эмоциональный прокат под музыку из фильма «Анна Каренина». Хорошие дорожки и поддержки, вход во вращение из полутодеса. Явных ошибок ребята не допустили.

13:15

Софья Шевченко и Андрей Ежлов появляются на катке.

13:14

Небольшое снижение за твиззлы. 93,15 балла получает дуэт, а в сумме — 150,33.

13:12

Очень изящно пара обыграла национальные японские мотивы. Дорожки, слайдинг, вращения — все четко сделали спортсмены. Но как будто осторожничали. Посмотрим, что скажут судьи.

13:08

Абдуллина и Петров открывают прокаты.

13:02

Начала разминаться первая группа. Алиса Абдуллина / Егор Петров, Софья Шевченко / Андрей Ежлов, Таисия Линчевская / Дмитрий Щербаков, Ольга Федорова / Павел Драко и Анна Коломенская / Артем Фролов.

12:50

Начало первой разминки запланировано на 13:00 мск.

12:45

Добрый день, уважаемые читатели! Очередной день чемпионата России открывается выступлениями танцоров. Четырехкратные чемпионы страны Александра Степанова и Иван Букин постараются удержать лидерство и завоевать еще один титул.

