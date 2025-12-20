Кто помешает чемпионам: Степанова и Букин защищают титул на ЧР. LIVE

Допустили ошибку Таисия и Дмитрий при переходе между элементами, упала партнерша. Кроме того, были расхождения в твиззлах.
99,48 за произвольный танец они получают и выходят на промежуточное первое место с суммой 157,13.
Красивый и невероятно эмоциональный прокат под музыку из фильма «Анна Каренина». Хорошие дорожки и поддержки, вход во вращение из полутодеса. Явных ошибок ребята не допустили.
Очень изящно пара обыграла национальные японские мотивы. Дорожки, слайдинг, вращения — все четко сделали спортсмены. Но как будто осторожничали. Посмотрим, что скажут судьи.
Начала разминаться первая группа. Алиса Абдуллина / Егор Петров, Софья Шевченко / Андрей Ежлов, Таисия Линчевская / Дмитрий Щербаков, Ольга Федорова / Павел Драко и Анна Коломенская / Артем Фролов.