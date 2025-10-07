На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Совладельца «Торпедо», признавшегося в подкупе судей, выпустили из СИЗО

Совладельцу «Торпедо» Соболеву изменили меру пресечения на домашний арест
true
true
true
close
ФК «Полтава»

Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев, признавшийся по делу о подкупе судей, переведен судом под домашний арест, сообщает ТАСС.

«Меру пресечения обвиняемому Соболеву в виде заключения под стражу изменить на домашний арест, установив срок содержания под домашним арестом на 1 месяц 23 суток», — сказано в решении суда, постановившего изменить первоначальное заключение Мещанским районным судом обвиняемого в следственный изолятор.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

Решение об исключении «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято 10 июля. Сезон-2025/26 «автозаводцы» проводят в Первой лиге и после 13 туров занимают место в зоне вылета.

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен обжаловать полученный пенальти в матче против ЦСКА.

