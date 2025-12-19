На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер «Вашингтона» рассказал о проблемах Овечкина в игре

Тренер «Вашингтона» Карбери объяснил безголевую серию Овечкина
Geoff Burke-Imagn/Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери признался, над какими моментами в игре команде и российскому нападающему Александру Овечкину необходимо работать. Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

«Нам придется продолжать работать над созданием моментов в атаке. Забивание голов, умение создавать моменты и реализовывать их всегда будут нашей ахиллесовой пятой. С 40-летним Овечкиным, и если пройтись по всему списку наших форвардов, это всегда будет аспект, над которым нам придется постоянно работать», — сказал Карбери.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

«Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 40 очков.

Ранее 7 очков россиян принесли «Миннесоте» победу над «Коламбусом».

Хоккей. НХЛ
