Мишина и Галлямов против Бойковой и Козловского: короткая программа спортивных пар на чемпионате России. LIVE

Начали с тройной подкрутки третьего уровня, затем сделали выброс тройной флип, параллельный тройной сальхов тоже получился чистым, поддержка лассо четвертого уровня. Дорожка шагов на второй уровень, тодес назад на третий уровень. Закончили параллельным вращением четвертого уровня. Весь прокат получился чистым.
Чистый параллельный тройной тулуп в начале проката, дальше тройная подкрутка второго уровня, а вот выброс тройной флип получился с ошибкой на приземлении. Поддержку лассо выполнили на четвертый уровень, тодес назад внутрь — на третий, дорожка шагов получилась на второй, ну а закончили параллельным вращением четвертого уровня почти без плюсов, так как не до конца синхронно было.
Открыли прокат тройной подкруткой третьего уровня, затем сделали чистый выброс тройной флип, а вот на параллельном тройном сальхове партнерша упала. Тодес назад внутрь на второй уровень, поддержка лассо — на третий. Дорожку шагов выполнили на второй уровень и закончили параллельным вращением третьего уровня, тоже чуть не уложившись к концу музыки.
Тройная подкрутка второго уровня, дальше чистый тройной риттбергер, чистый же выброс тройной флип, поддержку лассо сделали на четвертый уровень, а тодес назад — на третий. Дорожка шагов была сделана на второй уровень, а в концовке на параллельном вращении третьего уровня чуть опоздали с завершением и получили небольшой минус.
Начали с тройной подкрутки четвертого уровня, затем выполнили выброс тройной флип, но с падением, затем упали на тройнойм тулупе. Лассо четвертого уровня, затем тодес назад внутрь первого — сделаны чисто. Дорожку шагов сделали на первый уровень, а затем параллельно отвращались на четвертый. Не самый удачный прокат, конечно.
Спортсмены из первой разминки выйдут на лед через пять минут — в 18:45 по московскому времени.
Вот порядок выступлений в сегодняшних соревнованиях.
Первая разминка
- Алиса Блинникова – Алексей Карпов
- Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко
- Анна Москалева – Артем Родзянов
- Майя Шегай – Андрей Шадерков
Вторая разминка
5. Вероника Меренкова – Даниль Галимов
6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
7. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
8. Таисия Щербинина – Артем Петров
Третья разминка
9. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
10. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
11. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
12. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский