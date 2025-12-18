На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишина и Галлямов против Бойковой и Козловского: короткая программа спортивных пар на чемпионате России. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат России. Спортивные пары. Короткая программа. ОНЛАЙН
Александр Вильф/РИА Новости
На чемпионате России в Санкт-Петербурге спортивные пары вступают в борьбе, показывая короткую программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:31

Начали с тройной подкрутки третьего уровня, затем сделали выброс тройной флип, параллельный тройной сальхов тоже получился чистым, поддержка лассо четвертого уровня. Дорожка шагов на второй уровень, тодес назад на третий уровень. Закончили параллельным вращением четвертого уровня. Весь прокат получился чистым.

19:27

Вероника Меренкова и Даниль Галимов выступают первыми во второй разминке.

19:19

Начинается вторая разминка.

19:18

58,19 — это промежуточное второе место.

19:17

Чистый параллельный тройной тулуп в начале проката, дальше тройная подкрутка второго уровня, а вот выброс тройной флип получился с ошибкой на приземлении. Поддержку лассо выполнили на четвертый уровень, тодес назад внутрь — на третий, дорожка шагов получилась на второй, ну а закончили параллельным вращением четвертого уровня почти без плюсов, так как не до конца синхронно было.

19:13

Майя Шегай и Андрей Шадерков выступают последними в первой группе участников.

19:12

57,50 — промежуточное второе место.

19:11

Открыли прокат тройной подкруткой третьего уровня, затем сделали чистый выброс тройной флип, а вот на параллельном тройном сальхове партнерша упала. Тодес назад внутрь на второй уровень, поддержка лассо — на третий. Дорожку шагов выполнили на второй уровень и закончили параллельным вращением третьего уровня, тоже чуть не уложившись к концу музыки.

19:07

Анна Москалева и Артем Родзянов на льду. Они выступают дома — представляют Санкт-Петербург.

19:06

61,63 — логичное промежуточное первое место.

19:04

Тройная подкрутка второго уровня, дальше чистый тройной риттбергер, чистый же выброс тройной флип, поддержку лассо сделали на четвертый уровень, а тодес назад — на третий. Дорожка шагов была сделана на второй уровень, а в концовке на параллельном вращении третьего уровня чуть опоздали с завершением и получили небольшой минус.

19:00

Валерия Ходыкина и Даниил Бутенко выступают вторыми.

18:59

53,41 — невысокие баллы, но при таких ошибках это логично.

18:58

Начали с тройной подкрутки четвертого уровня, затем выполнили выброс тройной флип, но с падением, затем упали на тройнойм тулупе. Лассо четвертого уровня, затем тодес назад внутрь первого — сделаны чисто. Дорожку шагов сделали на первый уровень, а затем параллельно отвращались на четвертый. Не самый удачный прокат, конечно.

18:54

Алиса Блинникова и Алексей Карпов на льду и открывают соревнования.

18:45

Первая разминка началась.

18:40

Спортсмены из первой разминки выйдут на лед через пять минут — в 18:45 по московскому времени.

18:35

Вот порядок выступлений в сегодняшних соревнованиях.

Первая разминка

  1. Алиса Блинникова – Алексей Карпов
  2. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко
  3. Анна Москалева – Артем Родзянов
  4. Майя Шегай – Андрей Шадерков

Вторая разминка 5. Вероника Меренкова – Даниль Галимов
6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
7. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
8. Таисия Щербинина – Артем Петров

Третья разминка 9. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
10. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
11. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
12. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

18:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! На чемпионате России в Санкт-Петербурге спортивные пары показывают короткую программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

