Капитан «ПСЖ» о Сафонове: нам нужен такой вратарь, который нас успокоит

Капитан французского «ПСЖ» Маркиньос высказал мнение об игре голкипера россиянина Матвея Сафонова в матче Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго», заявив, что команде нужен такой вратарь, который нас успокоит, передает Le Parisien.

«Очень важно иметь такого вратаря, который может нас успокоить. Следует отдать должное работе всего тренерского штаба, который подготовил Матвея и помог ему. Но Сафонов тоже проявил свои качества, например, отличную реакцию», — сказал Маркиньос.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов – первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Венде Фонтене» в Кубке Франции. Встреча состоится 20 декабря.

Ранее тренер «Фламенго» похвалил Сафонова.