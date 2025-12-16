В «Спартаке» не хотят продолжать тратить по €30 млн каждое трансферное окно

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что в клубе не хотят продолжать тратить по €30 млн на закупку новых футболистов каждое трансферное окно, передает «Советский спорт».

«Есть обязательство со стороны высшего руководства поддерживать клуб. Но эта поддержка должна основываться на потребностях именно клуба. Я не вижу необходимости таких массовых вливаний», — сказал Некрасов.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

