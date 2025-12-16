На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве задержали футболиста за продажу наркотиков

Sport Baza: футболист Медиалиги Закиев задержан в Москве за продажу наркотиков
true
true
true
close
Telegram-канал Sport Baza

Игрок футбольной Медиалиги Артур Закиев задержан в Москве за продажу наркотиков, сообщает Sport Baza.

22-летний футболист получил сумку с 10 миллионами тенге (приблизительно 1,5 миллиона рублей), и должен был обменять их. После этого он должен был, якобы, передать ампулы с лекарством человеку, которому препарат жизненно необходим. Сейчас Закиев находится в СИЗО.

Закиев выступал за узбекистанскую «Бухару», красногорский «Зоркий», ульяновскую «Волгу», а также за «СКА-Ростов» из Медиалиги.

2 октября экс-хоккеист минского «Динамо» Йере Каралахти был задержан правоохранительными органами Финляндии. По информации судебных органов, хоккеист подозревается в совершении тяжкого преступления, связанного с наркотиками. Инцидент произошел в Хельсинки. Согласно нормам, обвинения по делу должны быть предъявлены до 15 января 2026 года.

Ранее в крови игрока московского «Спартака» нашли наркотики.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами