В Москве задержали футболиста за продажу наркотиков

Игрок футбольной Медиалиги Артур Закиев задержан в Москве за продажу наркотиков, сообщает Sport Baza.

22-летний футболист получил сумку с 10 миллионами тенге (приблизительно 1,5 миллиона рублей), и должен был обменять их. После этого он должен был, якобы, передать ампулы с лекарством человеку, которому препарат жизненно необходим. Сейчас Закиев находится в СИЗО.

Закиев выступал за узбекистанскую «Бухару», красногорский «Зоркий», ульяновскую «Волгу», а также за «СКА-Ростов» из Медиалиги.

2 октября экс-хоккеист минского «Динамо» Йере Каралахти был задержан правоохранительными органами Финляндии. По информации судебных органов, хоккеист подозревается в совершении тяжкого преступления, связанного с наркотиками. Инцидент произошел в Хельсинки. Согласно нормам, обвинения по делу должны быть предъявлены до 15 января 2026 года.

Ранее в крови игрока московского «Спартака» нашли наркотики.