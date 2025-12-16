Российский комментатор: украинец Забарный играет в «ПСЖ», у нас таких игроков по уровню нет

Спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что в России нет футболистов, которые сопоставимы по уровню с украинским игроков\м французского «ПСЖ» Ильей Забарным, передает Sport24/

«Защитник Забарный играет в «ПСЖ». У нас таких по уровню игроков нет. Довбик играл в «Жироне», А до этого был Коноплянка — техничный, быстрый и в Европе поиграл. Все это зависит от индивидуальных качеств», — сказал Орлов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что арабские инвесторы заинтересованы в покупке клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).