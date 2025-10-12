На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер Большунова отреагировал на заявление Клебо о возвращении россиян

Тренер сборной России Бородавко назвал слова норвежского лыжника Клебо пустыми
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на высказывание норвежского чемпиона Йоханнеса Клебо о возможном возвращении российских спортсменов. Его слова передает Vseprosport. Бородавко призвал не уделять внимания подобным заявлениям, пока не будет официального решения международной федерации.

«Не надо уделять внимание их заявлениям, ничего не меняется», — заявил тренер, назвав слова Клебо пустыми. Он подчеркнул, что следует дождаться вердикта Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая должна рассмотреть вопрос о допуске российских атлетов на ближайшем совете 21 октября.

Ранее Клебо выразил мнение, что возвращение россиян сделало бы соревнования более жесткими и интересными.

Российские лыжники были отстранены от международных стартов в марте 2022 года, и с тех пор запрет неоднократно продлевался. Бородавко, являющийся наставником олимпийского чемпиона Александра Большунова, занимает скептическую позицию, указывая на то, что только официальное решение FIS может изменить текущую ситуацию.

Ранее пятикратный французский чемпион ОИ Мартен Фуркад раскритиковал дисквалификацию российских спортсменов.

