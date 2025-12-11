«Спартак» объявил расписание зимних сборов команды

Московский «Спартак» проведет зимние сборы в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболисты вернутся к тренировкам 12 января. Команда пройдет углубленное медицинское обследование, а 15 января вылетит на первый тренировочный сбор в ОАЭ.

Первый сбор красно-белых пройдет с 15 по 21 января, второй — с 27 января по 7 февраля и заключительный сбор с 12 по 28 февраля. Информация о спарринг-партнерах и точном расписании товарищеских матчей станет известна позднее.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее РФС утвердил календарь Кубка России на 2026 год.