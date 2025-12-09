На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не верю, что произойдет»: иностранный экс-тренер «Зенита» о возвращении в Россию

Экс-тренер «Зенита» Петржела: вернуться в Россию я смогу, когда настанет мир
Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Чешский футбольный специалист Властимил Петржела, работавший главным тренером петербургского «Зенита», признался, что ему сейчас сложно обсуждать все, что связано с Россией. Его слова приводит Sport24.

«Мне жалко, что я не могу приехать в Россию и встретиться с друзьями. Связь с бывшими игроками я не поддерживаю, только иногда вижу Радимова, Кержакова и Аршавина в соцсетях. Вернуться в Россию я смогу только тогда, когда настанет мир. Но я уже не верю, что это произойдет», — заявил он.

Петржела возглавлял клуб с берегов Невы с 2003 по 2006 год. Вместе с петербургским клубом он стал серебряным призером Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2003 года. Чемпионом в том сезоне стал московский ЦСКА, тройку сильнейших замкнул казанский «Рубин». После ухода из «Зенита» Петржела тренировал азербайджанский «Нефтчи», а также ряд словацких и чешских клубов.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги «Зенит» идет на втором месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится в конце февраля.

Ранее верхнюю часть таблицы РПЛ назвали прогнозируемой.

Футбол. Чемпионат России
