«Некрасивая, неталантливая»: Загитова рассказала об унижениях на катке

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала проекту «Вместе» заявила, что у нее долгое время не было мыслей о победах из-за унижений от тренера.

«Наверное, опять-таки, из-за каких-то слов тренера. Мы говорили про учителя, а тут был тренер, который мог унизить, сказать: «Какая некрасивая, неталантливая, неспособная», «что с тебя взять», «тебе до Олимпиады, как до Китая пешком», — рассказала она.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Загитова также занимается постановкой собственных шоу. Летом 2025 года она представила рок-мюзикл «Ассоль».

