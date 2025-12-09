На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На главу ФИФА подали жалобу из-за Дональда Трампа

На главу ФИФА Инфантино подали жалобу, связанную с публичной поддержкой Трампа
Brian Snyder/Reuters

Некоммерческая организация по вопросам прав трудящихся-мигрантов и спорта подала жалобу в комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом пишет издание The Athletic.

В организации, подавшей жалобу, остались недовольны позицией президента ФИФА Джанни Инфантино, который публично выражает поддержку главе США Дональду Трампу. Отмечено, что Инфантино нарушил обязательство соблюдать политический нейтралитет.

Организация также выражает недовольство тем, что Инфантино лоббировал присуждение Трампу Нобелевской премии мира, выступал в его поддержку на бизнес-форуме в Майами, где находился в статусе главы ФИФА, а также на церемонии жеребьевки чемпионата мира — 2026.

5 декабря Инфантино во время церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026 года вручил Трампу Премию мира. Президент США получил статуэтку, на которой четыре руки держат Землю, также американский лидер получил медаль. Премия была учреждена в ноябре 2025 года, Трамп стал первым ее обладателем.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2027 года.

Ранее бывший сотрудник ФИФА осудил вручение Премии мира Трампу.

