Стало известно, сколько заплатил российский лыжник за нейтральный статус

Российский лыжник Коростелев заплатил за нейтральный статус 200 тыс. рублей
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Российский лыжник Савелий Коростелев самостоятельно оплатил взнос за оформление нейтрального статуса. Об этом сообщил старший тренер сборной России Егор Сорин в комментарии «Матч ТВ».

Коростелев в эфире «Матч ТВ» сообщил, что взнос за оформление нейтрального статуса стоит £2 тыс. (около 200 тыс. рублей).

«Безусловно, оплата взноса на проверку нейтрального статуса должна быть оплачена лично спортсменом, потому что это нейтральный статус, по которому спортсмен не зависим ни от кого‑либо. Не потому что у кого‑то нет денег, а потому что это инициатива спортсмена — подаваться на нейтральный статус. Правило такое», — заявил Сорин.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме Международной федерации лыжного спорта и сноуборда вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее в CAS заявили, что не получали исков от России по поводу биатлонистов.

