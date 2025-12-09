Стало известно, рассматривает ли «Спартак» россиян на пост главного тренера

В «Спартаке» заявили, что рассматривают россиян на пост главного тренера команды

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что в клубе не ставят определенных дедлайнов по поиску нового главного тренера. Его слова приводит Sport24.

«У нас есть критерии того, кто должен тренировать «Спартак». Работа велась еще до моего прихода. Информация, что нет российских тренеров в шорт-листе — неправда. Список корректируется. Спортивный директор подбирает кандидатов, предоставляет исчерпывающий набор информации. Кандидатуры выносятся на совет директоров», — отметил он.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с сербом Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов.

6 декабря «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась со счетом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» идет на шестом месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов.

