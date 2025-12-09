Булыкин об отставке Алонсо: СМИ бегут впереди паровоза

Потеря очков в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» вряд ли повлияет на судьбу главного тренера «Реала» Хаби Алонсо, несмотря на сообщения в прессе. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин.

«СМИ всегда бегут впереди паровоза. Иногда — по делу, иногда это только слухи. Понятно, что у Алонсо тяжелая ситуация — плохие результаты, травмированные игроки. Но чтобы сказали, что матч с «Манчестер Сити» — последний шанс? Думаю, это маловероятно.

Мы не знаем, как происходит тренировочный процесс, как он управляет командой, какая в ней атмосфера. Но для любого тренера лакмусовая бумажка — это результат. И если его не будет — а для «Реала» это ощутимо, — то могут спросить с тренера.

На сто процентов никто не скажет, будет это зависеть от ближайшего матча или нет. Обычно руководство дает, условно, три игры на исправление ситуации. И вот об этом порой узнает пресса. А решение о том, чтобы уволить после конкретного матча, принимает совет директоров. И чтобы о нем знать, нужно быть внутри системы. А мы — смотрим со стороны и наслаждаемся «Реалом», — сказал Булыкин.

«Реал» и «Манчестер Сити» встретятся на «Сантьяго Бернабеу» в среду, 10 декабря. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

