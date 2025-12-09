На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сафонов может впервые вместе сыграть с украинцем Забарным за «ПСЖ»

Голкипер Сафонов и защитник Забарный включены в заявку «ПСЖ» на матч ЛЧ
Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку команды на выездной матч с испанским «Атлетиком» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов.

Также в заявку парижской команды попал украинский защитник Илья Забарный. Сафонов и Забарный могут впервые появиться на поле вместе.

Заявка «ПСЖ»: Сафонов, Марин, Джеймс, Маркиньос, Забарный, Кварацхелия, Фабиан Руис, Рамуш, Дуэ, Витинья, Кан Ин, Маюлу, Мендеш, Баркола, Заир-Эмери, Нджанту, Мбайе, Пачо, Невеш.

Игра состоится 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов сыграл пока всего один раз — в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0). В СМИ сообщалось, что футболист может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Забарный пополнил состав «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В СМИ сообщалось, что приход украинского футболиста в команду может послужить одним из факторов того, что «ПСЖ» решит продать или отдать в аренду российского вратаря Сафонова. Украинский футболист в текущем сезоне сыграл в 16 матчах.

Ранее в чемпионате Франции восхитились игрой Сафонова за «ПСЖ».

Футбол. Чемпионат Франции
