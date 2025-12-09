Российский лыжник оплатил около 200 тысяч рублей за оформление нейтрального статуса

Коростелев оплатил около 200 тысяч рублей за оформление нейтрального статуса

Тренер Егор Сорин рассказал, что лыжник Савелий Коростелев сам оплатил взнос за оформление нейтрального статуса, передает «Матч ТВ».

«Безусловно, оплата взноса на проверку нейтрального статуса должна быть оплачена лично спортсменом. Не потому что у кого‑то нет денег, а потому что это инициатива спортсмена. Правило такое», — сказал Сорин.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Дмитри Губерниев заявил, что лыжники Александр Большунов и Вероника Степанова не пройдут критерии МОК.