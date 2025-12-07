Губерниев заявил, что лыжники Большунов и Степанова не пройдут критерии МОК

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опроверг возможность участия лыжников Александра Большунова и Вероники Степановой в Олимпийских играх 2026 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Они не пройдут критерии МОК. Понятно, что там не только Большунов и Степанова, но и многие другие лидеры не пройдут. Коростелев же может пройти, пожелаем ему всяческих удач», — заявил Губерниев.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее призер ОИ Александр Терентьев назвал аморальными критерии допуска россиян до турниров.