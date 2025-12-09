Лучший бомбардир в истории «Зенита» переходит в «Спартак»

Лучший бомбардир в истории санкт-петербургского «Зенита», польская футболистка Габриэла Гживиньска переходит в женскую команду московского «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба Суперлиги в своем Telegram-канале.

Гживиньска выступала за «Зенит» с 2021 года. Она провела за петербургский клуб 134 матча, забила 45 голов и отдала 12 результативных передач. Вместе с «Зенитом» она трижды становилась чемпионкой России.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

