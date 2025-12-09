На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшего главу cпортивного управления Китая приговорили к высшей мере наказания условно

Экс-главе cпортуправления КНР Чжунвэню назначили высшую меру наказания условно
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Бывшего главу cпортивного управления Китая Гоу Чжунвэня приговорили к высшей мере наказания условно, сообщает телеканал CCTV.

Чжунвэню была вынесена высшая мера наказания с двухлетней отсрочкой за взяточничество и злоупотребление властью. В конце 2024 года Чжунвэнь был исключен из коммунистической партии Китая и уволен с государственной службы за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов

Чжунвэнь признал вину и возвратил незаконно полученные доходы, которые он получил за оказание помощи бизнесу и утверждение различных проектов. За свою незаконную деятельность он получил около $33 млн. Высшая мера наказания была заменена на пожизненный срок с испытательным сроком в два года. Чжунвэнь не сможет выйти условно-досрочно, также срок приговора не может быть пересмотрен.

Преступления чиновник совершал в период с 2009 по 2024 год.

Ранее сообщалось о том, что баскетболиста Даниила Касаткина экстрадируют в США, где ему грозит до 25 лет тюрьмы.

