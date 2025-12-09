На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фанат из Бенина назвал своего сына в честь российского футбольного клуба

Футбольный фанат назвал своего сына в честь футбольного клуба «Факел»
true
true
true
close
Telegram-канал «ФК «Оренбург»»

Футбольный фанат из Бенина Вилфрид Фатонджи назвал своего новорожденного сына в честь футбольного клуба из Воронежа «Факел», сообщает пресс-служба команды.

«Моя супруга была на седьмом месяце беременности. И я сказал, что ему нужно дать имя Факел. Хотя она какое-то время не верила, что я говорю серьезно. Я верю в «Факел» и горжусь, что выбрал такое имя ребенку», — сказал Фатонджи.

Фатонджи приехал в Россию из Бенина. Сейчас он обучается в Воронежском государственный техническом университете (ВГТУ) на инженера компьютерных технологий.

В турнирной таблице Первой лиги «Факел» идет на первом месте, набрав после 21-го тура 48 очков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее игроку петербургского «Зенита» посоветовали попробовать себя в Европе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами