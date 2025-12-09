Фанат из Бенина назвал своего сына в честь российского футбольного клуба

Футбольный фанат из Бенина Вилфрид Фатонджи назвал своего новорожденного сына в честь футбольного клуба из Воронежа «Факел», сообщает пресс-служба команды.

«Моя супруга была на седьмом месяце беременности. И я сказал, что ему нужно дать имя Факел. Хотя она какое-то время не верила, что я говорю серьезно. Я верю в «Факел» и горжусь, что выбрал такое имя ребенку», — сказал Фатонджи.

Фатонджи приехал в Россию из Бенина. Сейчас он обучается в Воронежском государственный техническом университете (ВГТУ) на инженера компьютерных технологий.

В турнирной таблице Первой лиги «Факел» идет на первом месте, набрав после 21-го тура 48 очков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

