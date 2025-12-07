Футбольный эксперт назвал фаворита РПЛ

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о победе «Краснодара» над московским ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что «быки» должны второй раз подряд стать чемпионами России, передает «Чемпионат».

«Я не буду фантазировать про Лигу чемпионов. Но в Лиге Европы «Краснодар» бы точно не провалился, шёл бы высоко. А в России, если обойдётся без катаклизмов зимой, «Краснодар» дожмёт сезон. И второй раз подряд станет чемпионом», — сказал Созин.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

В начале первого тайма счет открыл игрок ЦСКА Мойзес. Перед перерывом счет сравнял Джон Кордоба. В начале второй половины матча Виктор Са вывел «Краснодар» вперед. Жоау Батчи за 20 минут до конца матча довел преимущество «Краснодара» до двух мячей. В компенсированное время Матеус Алвес отыграл один мяч.

На 68-й минуте игры Мойзес был удален с поля за вторую желтую карточку.

Ранее футболист ЦСКА обвинил игрока «Краснодара» в провокациях.