Футболист ЦСКА обвинил игрока «Краснодара» в провокациях

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) обвинил форварда «Краснодара» Джона Кордобу в провокациях, передает «Чемпионат».

«Болельщики погнали «Краснодар» после пропущенного гола, они перехватили инициативу. Кордоба всегда так действует, всегда провоцирует. Никакого удивления», — сказал Обляков.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

В начале первого тайма счет открыл игрок ЦСКА Мойзес. Перед перерывом счет сравнял Джон Кордоба. В начале второй половины матча Виктор Са вывел «Краснодар» вперед. Жоау Батчи за 20 минут до конца матча довел преимущество «Краснодара» до двух мячей. В компенсированное время Матеус Алвес отыграл один мяч.

На 68-й минуте игры Мойзес был удален с поля за вторую желтую карточку.

Ранее игрок «Краснодара» обвинил футболистов ЦСКА в расизме.