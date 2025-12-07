ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

ЦСКА со счетов 3:1 обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА обыграл уфимский «Салават Юлаев».

Встреча, которая состоялась в Уфе, завершилась со счетом 3:1.

В середине второго периода счет открыл игрок ЦСКА Николай Коваленко. Сразу после второго перерыва шайбу забросил игрок уфимского клуба Максим Кузнецов. Хоккеисты ЦСКА Владислав Еременко и Кирилл Долженков забросив по шайбе установили окончательный счет встречи.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает восьмое место, набрав 37 очков. «Салават Юлаев» идет на восьмом месте в Восточной конференции, набрав 31 балл.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

