Губерниев предположил, что Большунов не уважает людей

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале подверг критике трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова из-за того, что спортсмен пропустил церемонию награждения по итогам масс-старта классическим стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени.

«Церемонию награждения Александр проигнорировал!!! Большунов людей не уважает? Ему стыдно? Отсутствие воспитания? Тухлое болото Вяльбе опять все проглотит и вновь затянется бурой тиной гладь старинного пруда», — написал Губерниев.

Большунов занял второе место. Победителем заезда стал Савелий Коростелев. Замкнул тройку сильнейших Сергей Ардашев. Коростелев и Ардашев на церемония награждения присутствовали.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Большунов не вышел на награждение по итогам масс-старта.