Большунов уступил 0,1 секунды Коростелеву на финише второго этапа Кубка России

Большунов проиграл 0,1 секунды Коростелеву на финише масс-старта в Тюмени
Sergey Elagin/Global Look Press

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов уступил победу лыжнику Савелию Коростелеву во втором этапе Кубка России в Тюмени.

Коростелев преодолел в классическом масс-старте 20 км за 41:03.3. Большунов следом финишировал на отметке 41:03.4. Преимущество лидера гонки составило 0,1 секунды.

Третье место занял Сергей Ардашев, отстав от победителя на 2,1 секунды.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Губерниев заявил, что лыжники Большунов и Степанова не пройдут критерии МОК.

